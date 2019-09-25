Nur Otan подал в суд на гражданских активистов

«В сентябре 2019 года партии Nur Otan стало известно о том, что Закирова С.А., Ильяшев А.К. и Турымбетов М.А (далее – ответчики) распространяли в средствах массовой информации ложные сведения о воспрепятствовании со стороны Nur Otan в создании ответчиками партии «Наше право», - говорится в исковом заявлении партии.

При этом отмечается, что согласно пункту 1 статьи 130 закона о «Политических партиях» государственная регистрация политической партии осуществляется министерством юстиции, поэтому партия Nur Otan «не имеет отношения к регистрации других партий и тем более не имеет возможности воспрепятствовать кому-либо в этом вопросе».

В партии заявили, что опубликованные в ряде СМИ и социальных сетях публикации порочат честь и достоинство ее членов, а «ложные публикации вызвали среди партийцев негодование, недовольство и возмущение, что подтверждается их публикациями в социальных сетях с призывами к партии Nur Otan отреагировать на ложные публикации ответчиков в правовом поле».

Nur Otan попросил суд обязать Ильяшева, Закирову и Турымбетова в течение 10 календарных дней со дня вступления в законную силу решения суда опровергнуть на своих личных страницах информацию о воспрепятствовании в регистрации партии, а также взыскать компенсацию в размере 20 млн тенге за причинение морального вреда.

Судья Жетысуского районного суда города Алматы определил возбудить гражданское дело.

Альнур Ильяшев считает, что поданное партией исковое заявление – ответный ход на ранее вторично поданный активистами иск: «Весной, еще перед выборами, мы подали исковое заявление, оно рассматривалось и почти выходило на решение суда, но учитывая то, что акимат, в частности один из ответчиков - управление общественного развития - не представляли нам ключевого свидетеля, который мог бы свести связь между Бауыржаном Байбеком (экс-аким Алматы – V) и теми мерами, которые были приняты в части воспрепятствования в создании партии «Наше право», они его то в отпуск отправляли, а сейчас вообще говорят, что уволили. В этой связи мы написали заявление о возврате искового заявления для уточнения и потом добавили еще одного ответчика – Байбека, и третье лицо – Назарбаев Нурсултан Абишевич. Сейчас суд начал возвращать наш второй иск, хотя основания и требования, которые были в первичном исковом заявлении, идентичны со вторичным. Я так понял, суд побоялся с такими фигурантами дела рассматривать иск. Уже три судьи поменялось».