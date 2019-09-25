Систему страхования от потери работы предлагают создать коммунисты

Несмотря на то, что заработная плата в Казахстане согласно статистике растет, отчисления в фонд заработной платы постоянно снижаются. Это говорит о том, что «либо размер зарплат специально занижается при уплате отчислений в фонд, либо реальные зарплаты в стране значительно ниже, чем декларируется официальной статистикой», заявил в среду в ходе пленарного заседания депутат мажилиса Айкын Конуров. В своем депутатском запросе на имя премьер-министра страны Аскара Мамина он озвучил необходимость повысить размер выплат при потере работы, а также приступить к вопросу формирования полноценной системы страхования от потери работы.

В частности, фракция «Народные коммунисты» обратила внимание на несправедливость в определении социальной выплаты по потере работы. По информации Конурова, в 2018 году средний размер выплаты из государственного фонда социального страхования составил 24 816 тенге. При этом средняя зарплата в стране была 176 тыс. тенге. За первое полугодие текущего года зарплата выросла до 177 тыс. тенге, тогда как средний размер выплаты снизился до 22 736 тенге. По состоянию на август средняя зарплата достигла уже 188 тыс. тенге, а выплат из фонда сократилась до 22 069 тенге.

«Таким образом, происходит снижение выплат при росте зарплаты», - подчеркнул депутат.

Он напомнил, что в настоящее время в Казахстане коэффициент замещения дохода составляет 0,3, то есть именно такой процент от зарплаты получает человек при потере работы. В то время, как минимальным стандартом Международной организации труда допускается не менее 0,45.

«Если же мы возьмем фактическое соотношение зарплат и выплат, произведенных из фонда, то получается, что в прошлом году коэффициент замещения составил лишь 0,14, а в августе текущего года – 0,11», - пояснил парламентарий.

В первую очередь, по его мнению, это говорит о явных нестыковках при исчислении.

«Либо размер зарплат специально занижается при уплате отчислений в фонд, тем самым нарушая интересы работников. Либо реальные зарплаты в стране значительно ниже, чем декларируется официальной статистикой», - уверен Конуров.

Во-вторых, считает он, это говорит о том, что «система страхования от потери работы по факту не работает».

«Размер средней выплаты не обеспечивает элементарное выживание на период поиска новой работы. Ведь даже по официальным нормам прожиточный минимум составляет 29 668 тенге, то есть в 1,4 раза выше социальной выплаты при потере работы. А как быть, если лишившийся дохода человек содержит еще и свою семью?», - задал он риторический вопрос.

По его данным, за первое полугодие нынешнего года число участников системы социального страхования превысило 5,6 млн человек. В фонд внесено 119 млрд тенге. В целом размер инвестированных активов превышает 1,5 трлн тенге. Весь этот капитал сформирован самими работодателями и работниками. Но при наступлении случая социального риска участникам системы, созданной их трудом, полагаются крайне низкие суммы.

«Фракция «Народные коммунисты» считает такое положение дел не допустимым. Полагаем, что размер выплаты при потере работы должен как минимум превышать прожиточный минимум. Также считаем необходимым приступить к вопросу формирования полноценной системы страхования от потери работы. Кроме того, по данным на конец 2018 года, 120 млрд тенге из активов государственного фонда социального страхования было инвестировано в облигации холдинга «КазАгро», что является самым крупным вложением. Просим сообщить, почему было принято такое решение, какова сумма инвестиций в данные ценные бумаги в настоящее время, и каковы гарантии возврата средств, учитывая убыточность холдинга», - попросил в связи с этим Конуров.