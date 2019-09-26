Порядок формирования перечня организаций и лиц, причастных к финансированию терроризма, изменят в Казахстане

В Казахстане намерены создать межведомственный совет, который будет вырабатывать меры, направленные на снижение рисков отмывания денег и финансирования терроризма, а перечень формирования организаций и лиц, причастных к этому, изменят. Эти и ряд других поправок содержатся в новом проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», который в четверг в мажилисе презентовал депутатам вице-министр финансов Канат Баедилов.

Как объяснил вице-министр, Казахстан хочет войти в Евразийскую группу по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Но чтобы в нее войти, необходимо соответствовать международным стандартам и пройти оценку, запланированную на 2021-2022 годы.

«С целью успешного прохождения взаимной оценки ЕАГ, Республике Казахстан необходимо законодательно закрепить ряд новых стандартов, которые в настоящий момент не реализованы в национальном законодательстве, в том числе рекомендации, полученные в результате предыдущего раунда оценок», - объяснил Баедилов.

В частности, законопроектом предусмотрено установить компетенцию уполномоченного органа по финансовому мониторингу по составлению перечня организаций и лиц, причастных к финансированию распространения оружия массового уничтожения на основании Резолюций Совета Безопасности ООН. Кроме того, необходимо довести данный перечень до соответствующих госорганов и субъектов финансового мониторинга для принятия мер по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом. Необходимо также межведомственное взаимодействие в сфере получения уполномоченным органом по финансовому мониторингу документов и информации в области экспортного контроля и направление уведомлений в комитеты Совбеза ООН о пересечении государственной границы лицами, включенными в данный перечень.

Для совершенствования действующих механизмов, относящихся к противодействию финансированию терроризма, законопроектом предусматривается изменение порядка формирования перечня организаций и лиц, причастных к финансированию терроризма, в части получения сведений непосредственно от комитетов Совбеза ООН и расширение оснований для исключения из перечня; закрепление полномочий госорганов отказывать лицам из перечня в государственной регистрации морских судов и регистрации в государственном реестре гражданских воздушных судов; расширение списка операций, которые не подпадают под меры по замораживанию в отношении лиц из перечня и членов их семей – для обеспечения их жизнедеятельности.

«Эти нормы должны способствовать исправлению лиц, осужденных за финансирование терроризма, полного отхода таких лиц от идей экстремизма и терроризма, и их адаптации в обществе», - считают в Минфине.

Для реализации международных стандартов группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ – V) в документ включены новеллы, связанные с защитой некоммерческого сектора от использования в целях финансирования терроризма.

«Предлагаемые меры в сфере ПОД/ФТ будут распространяться на благотворительные организации, а также религиозные объединения, обращающиеся за добровольными финансовыми и другими пожертвованиями», - пояснил вице-министр.

По его словам, некоммерческие организации будут обязаны осуществлять переводы денег по обращению третьих лиц либо по собственной инициативе через организации, подлежащие регулированию и надзору; представлять по запросу комитета финмониторинга информацию, необходимую для проведения финансового мониторинга; хранить не менее пяти лет информацию о проводимых операциях и учредителях; направлять в КФМ информацию в случае наличия у НКО подозрения об ее использовании в финансировании террористической деятельности.

«Законопроектом предлагается создать межведомственный совет, на котором будут вырабатываться меры, направленные на снижение рисков отмывания денег и финансирования терроризма, и рассматриваться результаты реализации мер», - также сообщил Баедилов.

Кроме того, для реализации рекомендаций ФАТФ законопроектом предусматривается образовать фонд конфискованного имущества в виде отдельной базы данных. А вот в статью 214 КоАП внесут ряд изменений по снижению штрафов за нарушения законодательства ПОД/ФТ с учетом тяжести и последствий нарушения.

«Если в настоящее время штраф для физических лиц по статье 214 КоАП составляет 100 МРП, независимо от тяжести нарушения, то законопроектом предлагается снизить штрафы от 50 до 20 МРП», - проинформировал вице-министр.