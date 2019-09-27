Акимат столицы начнет прием заявок от молодежи на получение жилья в ноябре

В рамках Года молодежи в этом году в столице работающей молодежи планируется выдать 1050 арендных квартир. Прием заявок на получение жилья начнется в ноябре, сообщается на сайте акимата города.

«В ноябре текущего года мы начнем прием заявок для выдачи 1050 квартир арендного жилья для работающей молодежи. Прием заявок будет проводиться посредством платформы Smart Astana», - сообщил руководитель городского управления по делам общественного развития Талгат Рахманберды.

Вместе с тем он рассказал о других мерах поддержки, оказываемой столичной молодежи. Так, для молодых предпринимателей предоставляются гранты в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020», и в этом году обладателями грантов стали 63 человека.

Говоря о поддержке детей из социально уязвимых семей, Рахманберды сообщил, что в этом году получили гранты на обучение 165 детей, 140 из них поступили на такие специальности, как информационно-коммуникационные технологии, инженерные и обрабатывающие отрасли, сельское хозяйство и биоресурсы. Остальные поступили на специальности, связанные с педагогическими науками.