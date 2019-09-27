На пространстве ЕАЭС введение единой валюты не планируется – Султанов

25 сентября председатель ЕАБР Андрей Бельянинов в интервью «Российской газете» заявил, что единая валюта для ЕАЭС должна получить название «рубль», а ЕАБР назвал прообразом будущего центрального банка союза.

«ЕАБР является всего лишь международным институтом развития, который финансирует инвестиционные проекты интеграционного характера. Поэтому, думаю, что мандата обсуждать вопрос введения единой валюты в рамках ЕАЭС у него нет и быть не может. Полагаю, это выражение личной позиции Андрея Юрьевича как эксперта, которую может высказать каждый», - сказал Султанов.

При этом он отметил, что этот вопрос обсуждался на различных площадках неоднократно, но «важно раз и навсегда зафиксировать в умах наших граждан, что вся нормативная база ЕАЭС строго соблюдает вопросы суверенитета каждого участника».

«Вопросы валютного регулирования и проведения торговых расчетов также являются суверенными. Основная задача всех органов ЕАЭС – отмена барьеров в торговле между нашими странами, в том числе при помощи введения единых стандартов и требований к товарам и применение единых тарифных/нетарифных мер и других инструментов к импорту из третьих стран. Учитывая, что финансовый рынок и монетарная политика напрямую влияют на условия торговли, конкурентоспособность товаров и услуг, мы договорились использовать согласованные инструменты, позволяющие их координировать», - заявил Султанов.

В частности, по его словам, подписано Соглашение о согласованных подходах к регулированию валютных правоотношений и принятии мер либерализации, на стадии подготовки находятся соглашения о совете по курсовой политике, о допуске брокеров и дилеров на рынки государств-членов ЕАЭС и другие. В целом к 2025 году планируется «состыковка законодательств в страховой и банковской сферах и сфере, регулирующей рынок ценных бумаг». Для этого, по информации министра, будет создан орган, он будет располагаться в Алматы, вести реестр субъектов общего финансового рынка, разрабатывать рекомендации по сотрудничеству с международными организациями и по улучшению законодательств стран ЕАЭС для их соответствия международным стандартам. Но вести монетарную политику, обеспечивать финансовую стабильность, осуществлять надзор за субъектами финансового рынка национальные банки стран союза будут самостоятельно, подчеркнул Султанов.

«Я перечислил тот основной массив работы, который мы будем планомерно реализовывать в финансовом секторе ЕАЭС. И еще раз хочу сказать: на пространстве Евразийского союза введение единой валюты не планируется», - заключил он.