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Казахстан расширил список стран, граждане которых имеют право на безвизовый въезд
фото Жанары Каримовой

Алия Иксанова, Vласть

Казахстан расширил список стран, граждане которых могут находиться без визы в республике до 30 дней, сообщил в понедельник официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

«С 1 января 2017 года в одностороннем порядке граждане 45 стран имеют право на безвизовый въезд в Казахстан сроком до 30 календарных дней. Исходя из политической, экономической и инвестиционной целесообразности, а также других интересов Казахстана данный список расширен. С сегодняшнего дня вступает в силу постановление правительства о расширение списка стран с безвизовым режимом въезда в Казахстан», - сообщил Смадияров журналистам.

Он проинформировал, что в список дополнительно включены следующие 12 стран: Бахрейн, Ватикан, Вьетнам, Индонезия, Катар, Колумбия, Кувейт, Лихтенштейн, Оман, Саудовская Аравия, Таиланд и Филиппины.

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