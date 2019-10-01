Токаев и Пашинян договорились расширять торгово-экономическое сотрудничество между странами

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Ереване провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«На встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном мы договорились расширить наше торгово-экономическое сотрудничество», - написал Токаев в Twitter.

Он отметил, что «наши страны установили надежный и открытый диалог по всем направлениям», а «культурные и гуманитарные связи развиваются».

По данным сайта Акорды, в ходе встречи обсуждались вопросы двустороннего торгово-экономического партнерства и сотрудничества в транспортно-логистической сфере. Касым-Жомарт Токаев отметил налаженный доверительный диалог между странами.

«Желание развивать отношения между нашими странами очень большое. Нам нужно обратить особое внимание на торгово-экономическое сотрудничество. Необходимо активизировать работу и искать дополнительные возможности», - подчеркнул он.

Пашинян в свою очередь выразил уверенность в дальнейшей активизации казахстанско-армянского взаимодействия в сфере экономики.

«Наши торгово-экономические отношения в последнее время активизировались. Но, я думаю, наш потенциал намного больше. Нам надо поработать над реализацией этого потенциала, Евразийский экономический союз открывает новые возможности для наших стран», - сказал премьер-министр Армении.