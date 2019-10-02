КФГД определил максимальные ставки по депозитам на ноябрь

Казахстанский фонд гарантирования депозитов объявил максимальные рекомендуемые ставки вознаграждения по всем видам депозитов физических лиц на период с 1 ноября по 1 декабря.

Так, по данным КФГД, по несрочным и срочным депозитам со сроком на 3 месяца ставки вознаграждения останутся без изменений и составят 9,8% и 10,3% соответственно. По срочным вкладам, размещаемым на срок 6, 12 и 24 месяца, как с правом пополнения, так и без права пополнения, ставки выросли, вернувшись в основном к своим сентябрьским значениям.

«Наиболее востребованными среди срочных вкладов стали вклады с правом пополнения на 12 месяцев. Максимальная рекомендуемая ставка по этим вкладам на ноябрь – 10,8% годовых», - отметили в фонде.

Ставки по сберегательным вкладам со сроком на 3 месяца остались на прежнем уровне – 12,4% годовых, по сберегательным вкладам на 6, 12 и 24 месяца – незначительно снизились. Как отмечают в КФГД, наиболее популярными остались депозиты со сроком на 12 месяцев без права пополнения. Средневзвешенная ставка вознаграждения по этой категории вкладов составила 12,5%.

«На основе этого значения рассчитана максимальная рекомендуемая ставка вознаграждения по этим вкладам на ноябрь – 13,5% годовых», - уточнили здесь.

Средневзвешенная ставка вознаграждения по сберегательным вкладам без права пополнения со сроком на 24 месяца – 12,9%. Таким образом, максимальная рекомендуемая ставка вознаграждения по этим вкладам в ноябре составит 13,9% годовых.

Максимальные рекомендуемые ставки вознаграждения по депозитам в иностранной валюте не изменились: 2% годовых – по сберегательным и срочным вкладам в иностранной валюте от одного года; 1% годовых – по остальным вкладам в иностранной валюте.

«КФГД устанавливает максимальные рекомендуемые ставки как средневзвешенная рыночная ставка вознаграждения или базовая ставка плюс спред. Но это не означает, что все банки второго уровня предлагают депозиты по предельной ставке. Каждый банк самостоятельно устанавливает ставки вознаграждения, исходя из политики привлечения фондирования и оценки рисков. Спред дает банкам возможность двигать ставки вверх при необходимости», - напомнили в фонде.

В следующем месяце КФГД анонсирует максимальные рекомендуемые ставки вознаграждения на период с 1 декабря 2019 года по 1 января 2020 года, которые сложатся по рыночным данным за сентябрь 2019 года.