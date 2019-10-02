В СКО обнаружили мавзолей предположительно эпохи Золотой Орды

В Северо-Казахстанской области на территории Уалихановского района обнаружили артефакты которые, предположительно, относятся к эпохе Золотой Орды, передает «Казинформ» .

Как рассказал руководитель археологической группы Тимур Смагулов, найдены остатки сооружения – мощные стены шириной до трех метров, сложенные из квадратного жженого кирпича, так называемого золотоордынского стандарта.

«Из таких кирпичей строились мавзолеи, мечети, города Золотой Орды – 25х25, 24х24 – такие форматы использовались несколько столетий назад. Во внутренней части удалось выйти на фамильную усыпальницу тех людей, для которых сооружали мавзолей. Там обнаружены четыре захоронения. Одно из них когда-то было разрушено. Поражает сохранность памятника. Высота стен достигает одного метра. Мавзолеи несли не только погребальную функцию, но и сакральную», - проинформировал он.

Особенности конструкции, материалы и датировка уходят в период Золотой Орды и становления Казахского ханства. Археологи предполагают, что на этом месте может быть городище.

«Обнаружены остатки ирригации, арычные системы, чигирные сосуды. Это четкое свидетельство орошаемого земледелия, которое там существовало. Наличие таких сооружений говорит о профессиональных архитекторах, строителях, умении организовать производство жженого кирпича. Знали они геологию, потому что для связующего раствора использовали так называемый ганч – пережженный гипс, месторождение которого нужно было знать», - пояснил Смагулов.

Кроме этого, при раскопках в одном из захоронений нашли хорошо сохранившуюся золотую серьгу. На ней, по словам Смагулова, «видны вставки из бирюзы, еще какого-то минерала, возможно, хрусталя».

«Это прекрасный образец ювелирного искусства того времени. Серьга в виде вопросительного знака. Обнаружили серебряные нашивки», - уточнил он.

Сведения о загадочных сооружениях в долине реки Селеты археологи почерпнули из заметки Алихана Букейханова в «Известиях русского географического общества». Позднее Алькей Маргулан, занимаясь изучением городской цивилизации степной зоны Казахстана, выдвинул предположение о том, что в северных степях могут находиться средневековые ставки, укрепления, мавзолеи. И это требовало археологического подтверждения.

«Когда мы увидели остатки бугров, насыщенных битым кирпичом, возникла идея провести раскопки на этом месте. В этом году на базе СКГУ им. М.Козыбаева создали специальный проект и начали раскопки. Целью археологических работ этого сезона был рекогнсценировочные раскопки – закладка небольшого раскопа, изучение степени сохранности сооружения, его историческая значимость и перспектива изучения», - сообщил Смагулов.

Предположительно руины мавзолеев, остатки ирригации и поселений периода 14-16 веков расположены на территории в 10 кв. км. В следующем году работы будут продолжены. Аким области Кумар Аксакалов пообещал, что «соответствующие меры – по финансированию, организационные – будут приняты».

«Думаю, нас ожидают большие исторические открытия. Это будет одно из сакральных мест нашей области», - сказал он, отметив, что «в преддверии празднования 750-летия Золотой Орды событие имеет важное историческое, культурное значение» как для области, так и страны в целом.