Выдачу адресных справок в Казахстане отменят с 1 ноября

Адресные справки в Казахстане исключат из реестра госуслуг с 1 ноября, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на «Правительство для граждан».

«С 1 ноября проверить место своей регистрации граждане смогут в личном кабинете на портале электронного правительства», - сказала председатель правления госкорпорации Асемгуль Балташева.

По ее словам, в целом планируется сократить 28 видов информационных справок, в том числе справки об отсутствии/наличии недвижимости, из психо-, нарко- и противотуберкулезного диспансеров, о регистрации в качестве безработного.

«Ежегодно в ЦОНах Казахстана получали более 10 млн адресных справок в год. Их просили при трудоустройстве, для оформления детей в школы, детские сады. Отмена адресных справок означает, что теперь казахстанцы посетят ЦОНы на 10 млн раз меньше», - сказала Балташева.

При этом она отметила, что вопрос об исключении данных услуг из реестра будет вынесен на рассмотрение межведомственной комиссии по оптимизации госуслуг, и по результатам уже будет принято решение, какие из услуг будут переведены в разряд сведений, а какие вовсе исключат. Сейчас эти виды справок находятся в ведении министерства юстиции, министерства обороны, генеральной прокуратуры и еще семи различных госорганов.

О том, что адресные справки исключат из реестра госуслуг, сообщалось еще в апреле этого года. тогда министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев говорил о запуске пилотного проекта, который предусматривает самостоятельное получение справки запрашивающей стороной через портал электронного правительства. До этого, в январе, Жумагалиев предлагал отказаться от адресной справки, поставив под сомнение ее необходимость. По его информации, было много обращений от граждан, и выяснилось, что в основном справки требуют «госорганы, которые не имеют права этого делать», и «частные организации при трудоустройстве, хотя таких требований нет в Трудовом кодексе».