Токаев поручил Нацбанку обеспечить эффективную работу финансового сектора

Досаев доложил главе государства о деятельности Нацбанка и состоянии финансового рынка страны за последние 9 месяцев, о мерах по сохранению инфляции в пределах целевого коридора и обеспечению качественного роста кредитования экономики, о реализации программ льготного кредитования, проведении независимой оценки качества активов банков второго уровня, а также об итогах проведенной работы по прощению задолженности и пени по потребительским кредитам гражданам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации.

Президент поручил председателю Национального банка обеспечить эффективную работу финансового сектора.