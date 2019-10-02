Досаев доложил о проведении независимой оценки качества активов банков
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Токаев поручил Нацбанку обеспечить эффективную работу финансового сектора
Фото Жанары Каримовой

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Ерболата Досаева, сообщила Акорда.

Досаев доложил главе государства о деятельности Нацбанка и состоянии финансового рынка страны за последние 9 месяцев, о мерах по сохранению инфляции в пределах целевого коридора и обеспечению качественного роста кредитования экономики, о реализации программ льготного кредитования, проведении независимой оценки качества активов банков второго уровня, а также об итогах проведенной работы по прощению задолженности и пени по потребительским кредитам гражданам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации.

Президент поручил председателю Национального банка обеспечить эффективную работу финансового сектора.

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