Минфин отказался поддержать субсидирование племенного животноводства, заявляют в мажилисе

Депутат мажилиса парламента Мурат Темиржанов раскритиковал проект уточнения республиканского бюджета на 2019 год. В частности, он недоволен тем, что министерство финансов отказалось поддержать субсидирование и развитие племенного животноводства, предусмотрев на это 36,5 млрд тенге, сообщает «Казинформ» .

«Вы знаете, что в предвыборной программе нашей партии Nur Otan «Казахстан 2021: единство, стабильность, созидание» есть несколько позиций, среди которых присутствует совершенствование систем субсидирования. В нынешнем бюджете мы видим, что вы не поддержали 36,5 млрд тенге на субсидирование и развитие племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства. Неужели вы как финансисты не понимаете, что если у нас не будет кормовой базы - у нас не будет животноводства? А если у нас не будет животноводства - у нас элементарно не будет мяса на полках магазинов. Эти цепочки взаимосвязаны между собой», - обратился Темиржанов к первому вице-министру финансов Берику Шолпанкулову на презентации проекта закона.

В свою очередь Шолпанкулов ответил, что Минсельхоз своевременно не предоставил запрошенные для анализа данные.

«Да, заявка была министерства сельского хозяйства. В рамках, как вы озвучили, в послании была поставлена задача, чтобы они нам представили эффективность выделенных ранее средств и доказали, какие из субсидий эффективны и как они действуют. После этого Минфин был готов рассмотреть (вопрос – V) о выделении данных средств. К сожалению, во время уточнения, анализы не были представлены и с учетом этого, этот вопрос отложили», - пояснил вице-министр.