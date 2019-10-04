Украина переведет русскоязычные школы на национальный язык с 2020 года

С сентября 2020 года все русскоязычные школы на Украине переведут на национальный язык. А школы языков меньшинств, принадлежащих к языкам Евросоюза, - с сентября 2023 года, сообщает РБК .

«Собственно и тех, и тех мы к этому переходу должны подготовить. Однако в этих школах, которые в основном будут учиться на украинском языке, все равно будет сохраняться возможность изучать свой предмет – родной язык – на родном языке», - сказала в эфире телеканала «Прямой» министр образования и науки Украины Анна Новосад.

Она уточнила, что в случае с русским языком речь идет об отдельном предмете, также школьники смогут взять отдельные факультативы.

16 июля этого года на Украине вступил в силу закон, который закрепил украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны. Теперь все госорганы или общественные организации должны использовать только украинский.