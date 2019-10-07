Мирные демонстрации переросли в беспорядки
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104 человека погибли в Ираке за неделю протестов
Фото AP

За неделю антиправительственных выступлений в Ираке жертвами беспорядков стали 104 человека, более 6 тыс. получили ранения, сообщает РБК.

По данным МВД страны, бунтовщики подожгли 51 здание и 8 отделений политических партий, погибли 8 сотрудников правоохранительных органов.

Вместе с тем в МВД опровергли, что в ходе беспорядков власти открывали огонь на поражение, а полиция и спецслужбы не имеют отношения к нападениям на багдадские редакции местных и международных СМИ.

Беспорядки в Багдаде и других городах Ирака начались неделю назад с демонстраций, на которые люди вышли, жалуясь на неспособность властей решить проблему безработицы и коррупцию на местах. За неделю акции протеста переросли в погромы, а экономические лозунги сменили требования отставки правительства. Власти стали применять против демонстрантов слезоточивый газ. Людей на улицах поддержали и некоторые депутаты парламента. Премьер-министр Ирака Адель Абдул Махди в субботу предложил план реформ, который состоит из 17 пунктов. Среди них – предоставление субсидий на приобретение жилья для обездоленных, пособия для безработных, скидки на аренду жилья для нетрудоустроенной молодежи.

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