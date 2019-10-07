Нобелевскую премию по медицине присудили за исследования адаптации клеток к кислороду

Лауреатами Нобелевской премии по физиологии или медицине стали американцы Уильям Кэлин и Грегг Семенза и британец Питер Рэтклифф за исследования, как клетки адаптируются к недостатку кислорода, сообщает ТАСС .

В Нобелевском комитете отметили, что «открытия нобелевских лауреатов этого года прояснили механизм одного из наиболее важных для жизни адаптивных процессов».

«Они подвели основу под наше понимание того, как уровень кислорода регулирует клеточный обмен веществ и физиологические функции. Кроме того, их открытия проложили путь для создания новых стратегий борьбы с анемией, раком и многими другими заболеваниями», - говорится в сообщении.

В прошлом году Нобелевскую премию по физиологии и медицине получили Джеймс Эллисон и Тасуку Хондзё за иммунотерапию рака.

Впервые Нобелевскую премию по физиологии и медицине вручили в 1901 году, с тех пор ее лауреатами становились 216 человек.

Вручение премии состоится 10 декабря в Стокгольме. Размер премии составляет 9 млн шведских крон (около $914,5 млн).