В Эквадоре протестующие захватили три нефтяных месторождения

Министерство энергетики страны сообщило, что работы на этих месторождениях, расположенных в провинциях Орельяна и Сукумбиос, «были приостановлены из-за того, что объекты были захвачены посторонними лицами». При этом потери от остановки составляют 60 тыс. баррелей в сутки.

Сейчас руководство компании ведет переговоры с протестующими на каждом из месторождений, а Минэнерго запросило объединенное командование вооруженных сил усилить охрану предприятий. По данным ведомства, никто из персонала компании не удерживается силой.

На прошлой неделе президент Эквадора подписал указ об отмене с 3 октября субсидий на дизтопливо и бензин, после чего цены на них выросли более чем на 120%. Профсоюзы выступили против этого решения и заявили, что выйдут на акции протеста. В тот же день работники сферы транспорта по всей стране объявили бессрочную забастовку, к ним присоединились и другие общественные организации, была объявлена бессрочная мобилизация представителей коренных народов с целью протеста против экономической политики правительства. Манифестанты начали перекрывать крупные автомагистрали. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. В стране было объявлено чрезвычайное положение. 4 октября транспортный профсоюз Эквадора приостановил забастовки, но представители индейских сообществ страны заявили, что продолжат протесты. В ходе беспорядков задержаны 447 человек.