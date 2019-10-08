Ермурат Бапи: «Я говорил Кажегельдину, что не хочу работать с Рыскалиевым»

Политик и журналист Ермурат Бапи, месяц назад смещенный с поста председателя общенациональной социал-демократической партии (ОСДП), заявил, что никогда не хотел работать с эмигрировавшим экс-акимом Атырауской области Бергеем Рыскалиевым, осужденным казахстанским судом за создание и руководство организованным преступным сообществом, совершение хищения госимущества, злоупотребление должностными положениями, получение взяток, а также легализацию преступно добытого имущества. Связи Бапи с Рыскалиевым были одним из аргументов в пользу смещения журналиста с поста председателя ОСДП.

«С начала года я говорил Кажегельдину (Акежан Кажегельдин, экс-премьер Казахстана – V), что не хочу работать с Рыскалиевым. Он токсичный человек. Я по своему характеру доверчивый. Я хотел работать открыто в открытом обществе, а Рыскалиев хотел иметь партию. Кажегельдину я сказал: я работать буду только с вами», - заявил Бапи в ходе пресс-конференции в офисе Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности (КМБПЧ).

При этом он признал, что Рыскалиев покрыл $100 тыс. долга партии. Всего долги ОСДП, по словам Бапи, по состоянию на апрель этого года составляли $200 тыс. Об этом Бапи, по его словам, узнал во время апрельского съезда, где его избрали председателем ОСДП.

«Я искал других спонсоров, чтобы вернуть долг Рыскалиеву. Но у меня не получилось», - признался он.

Ермурат Бапи был избран председателем ОСДП на XIV съезде партии в апреле 2019 года. Он заменил многолетнего лидера партии Жармахана Туякбая. Во время следующего съезда, состоявшегося 6 сентября, Бапи был смещен с поста председателя и исключен из партии. Сообщалось, что он подвергся критике однопартийцев за поездку в Париж в конце мая этого года, во время которой он встретился с бывшим премьер-министром Казахстана Акежаном Кажегельдиным и бывшим акимом Атырауской области Бергеем Рыскалиевым.

«Здесь мы были свидетелями многих моментов, и вот это финансирование, которое изыскивается в связи с людьми из-за рубежа... Мы знаем их репутацию. Ереке нагло избегает требования и нормативы устава партии. Есть коллективные органы партии – это политсовет, это президиум, и эти вопросы (налаживание отношений с находящимися в изгнании зарубежными политиками) должны решаться на заседаниях этих органов партии», - прокомментировал «Азаттыку» Асхат Рахимжанов, сменивший Бапи на посту председателя ОСДП.

Участники съезда, как сообщало «Радио Азаттык», заявили, что Бапи не согласовал эту поездку с ними. Кроме того, они усомнились в том, что он может привлечь в партию, долгие годы позиционирующую себя как единственную оппозиционную в стране, новых членов.

Бапи согласился покинуть партию, заявив при этом, что в ней происходит раскол. Его поддержали некоторые однопартийцы. В тот же день он сообщил СМИ, что планировал выдвинуть на должность председателя ОСДП известного журналиста Жанболата Мамая.

«Недавно Ермурат Бапи сказал мне, что это (идея выдвинуть Мамая в качестве нового председателя ОСДП – V) связано с тем, что ему надо уходить в отставку, потому что нет определенного доверия к старой гвардии оппозиции. Поэтому я дал согласие. Я хотел объединить гражданское общество, в том числе молодых активистов под флагом партии, сделать ее базой для свободномыслящих людей, чтобы ОСДП была действительно оппозиционной. Думаю, мы могли победить на парламентских выборах, потому что сейчас нет доверия ни к «Нур Отану», ни к органам власти», - сказал Мамай Vласти в сентябре.

Бывший председатель ОСДП Жармахан Туякбай назвал «грязным и подлым переворотом» смену руководства партии.

«6 сентября на 15-м съезде ОСДП группа делегатов, спровоцированная и организованная пока неизвестными людьми, попирая всякие нормы морали и нравственности, устроила в партии грязный и подлый переворот, сместив с должности председателя Ермурата Бапи. Судя по всему, мы видим заранее подготовленный низменный и корыстный сценарий с целью пресечь возглавленный председателем процесс обновления ОСДП, лишить Казахстан единственной оппозиционной партии», - говорилось в заявлении Туякбая.