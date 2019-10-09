В Алматинской области задержан глава районного управления полиции

Накануне антикоррупционной службой совместно управлением собственной безопасности департамента полиции Алматинской области выявлены факты совершения рядом сотрудников полиции, в том числе руководящего звена, коррупционных преступлений, сообщила пресс-служба агентства по борьбе с коррупцией.

«В Алматы начато досудебное расследование в отношении и.о. начальника управления полиции Енбекшиказахского района ДП Алматинской области майора полиции, участкового инспектора управления полиции Турксибского района ДП Алматы старшего лейтенанта, которые путем обмана и злоупотребления доверием гражданина завладели его денежными средствами в сумме 1 250 000 тенге под предлогом переквалификации деяний подозреваемого на менее тяжкую категорию», - говорится в сообщении.

И.о. начальника УП Енбекшиказахского района задержан и водворен в ИВС департамента полиции города Алматы.

Кроме того, по подозрению в совершении аналогичного преступления изобличен следователь управления полиции Карасайского района Алматинской области. По данным антикоррупционной службы, «он подозревается в завладении путем обмана и злоупотребления доверием гражданина денежными средствами в сумме около 2,5 млн тенге за не избрание меры пресечения, связанной с ограничением свободы по уголовному делу, находящемуся в производстве другого следователя».

Расследования по указанным фактам продолжаются. В ведомстве напомнили, что окончательное решение в отношении подозреваемых с определением степени их вины будет принято судом.