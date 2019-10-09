Серьезных проблем между Казахстаном и Россией не существуют, уверен Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова, находящегося в столице с официальным визитом. Как сообщается на сайте Акорды, они обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества и обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.

Токаев отметил, что визит Лаврова в столицу Казахстана имеет большое значение для придания дополнительного импульса двусторонним отношениям.

«Серьезных проблем между нашими странами не существуют, что вполне естественно для таких партнеров, как Казахстан и Россия. Мы являемся стратегическими партнерами, которые развивают и укрепляют союзнические отношения», - уверен он.

Лавров в свою очередь рассказал о ходе реализации казахстанско-российских договоренностей, достигнутых на высшем уровне, и проинформировал об основных итогах переговоров министров иностранных дел двух стран.

«По нашим убеждениям, мы движемся интенсивно, темп набран хороший. Мы разделяем общее мнение о том, что заданный на высшем уровне темп развития наших отношений должен служить надежным ориентиром во всех направлениях нашего взаимодействия», - отметил российский дипломат.