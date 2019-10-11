Назарбаев о строительстве китайских предприятий: «По окончанию строительства все уйдут»

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в интервью агентству «Хабар» в пятницу вечером заявил, что гражданам не нужно иметь фантомных страхов по поводу строительства китайских предприятий на территории Казахстана. По его словам, это передовые технологии, а граждане КНР по завершению строительства покинут Казахстан, так как есть такая договоренность с руководством Поднебесной. Елбасы также подчеркнул, что Россия и Китай – «богом данные соседи», от которых никуда не деться.

«Мы должны создать альтернативную экономику. Тысячи предприятий мы создали, там работают 400 тыс. человек. Я вот читаю и слышу сейчас, что Китай нас якобы захватывает. Где? Кого захватил? Что, землю казахстанскую погрузят в вагоны и куда-то увезут? У меня есть договоренность с руководством Китая, когда мы строим совместные казахстанско-китайские предприятия и правительства подписывают (соглашения – V) сколько специалистов придет сюда. По окончанию строительства все уходят», - подчеркнул Назарбаев.

Первый президент заверил, что руководство Китая его заверило: «если не уходят (граждане КНР – V), скажите, мы всех заберем назад».

«Поэтому не надо фантомные страхи какие-то. Ни перенос предприятий, а мы выбираем самые передовые предприятия, которые нам нужны Казахстану, какие выпускать изделия. Их строим, и уходим. А кто нам такие инвестиции даст? Сегодня только у Китая есть эти деньги!», - подчеркнул Назарбаев.

Вместе с тем он отметил, что необходимо пользоваться такими добрыми отношениями, как у Назарбаева с руководством Китая. Но при этом необходимо «быть умными».

«Мы поддержали Шелковый путь, потому что этот Шелковый путь нам очень выгоден. Сейчас от Тихого океана через Китай, Казахстан, Каспийское море, Кавказ в Европу въезжают грузы. И Казахстан на этих контейнерах зарабатывает. Уже миллион контейнеров, а их будет 2 млн, и мы будем ежегодно просто так зарабатывать $5 млрд на этом транзите. Понимаете? Россия и Китай – богом данные соседи, куда ты от них денешься? А раз так, мы должны строить добрые отношения и не поддаваться ( на провокации – V)», - резюмировал Назарбаев.