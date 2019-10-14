4,3% составил рост экономики Казахстана за 9 месяцев

За январь-сентябрь текущего года экономика Казахстана показала рост 4,3%, сообщил в понедельник в ходе заседания правительства министр национальной экономики Руслан Даленов.

«За январь-сентябрь рост ВВП Казахстана составил 4,3%», - сообщил Даленов.

По его словам, рост экономики Казахстана обеспечен увеличением выпуска в строительстве на 13,5%, торговле – на 7,6% и транспорте – на 5,5%. Инвестиции в основной капитал выросли на 9,7%.

Что касается инфляции, в сентябре она составила 5,3% и находится в запланированном коридоре 4-6%. В январе-августе реальные доходы населения выросли на 6,7%.

«Промышленное производство за 9 месяцев текущего года выросло на 3,3%. Драйвером роста стали как обрабатывающая промышленность», - подчеркнул глава Миннацэкономики.