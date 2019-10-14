Куандыку Бишимбаеву заменили наказание на более мягкое – МВД

Первый заместитель министра внутренних дел Казахстана Марат Кожаев в кулуарах заседания правительства прокомментировал освобождение экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева. По его словам, это было не условно-досрочное освобождение, а ему заменили наказание на более мягкое, то есть на штраф.

«Состоялось судебное решение, Верховный суд уже дал разъяснение. Я не компетентен комментировать решение Верховного суда, там все сделано по закону, подробнейшие разъяснения даны, какие нормативе акты применены. Первоначальный приговор им соответствующим образом был обжалован, судебное решение состоялось, до 4 лет 8 месяцев ему было снижено наказание, прочитайте уведомление Верховного суда. Там написано. Из 4 лет и 8 месяцев он две трети отбыл, осталось чуть больше года. По моему, год и три месяца. Эти год и три месяца ему заменены на более мягкое наказание – штраф», - сказал Кожаев, не уточнив при этом, какая сумма штрафа была назначена.

Он добавил, что экс-чиновник обратился с ходатайством о замене меры наказания, «суд учел все необходимые обстоятельства». При этом Кожаев отметил, что Бишимбаев вину свою признал, «отягчающих обстоятельств нет, нет материального ущерба, непогашенного Бишимбаевым».

По информации замминистра МВД, экс-чиновник «будет находится на контроле службы пробации».

11 октября стало известно, что экс-министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев, осужденный на 10 лет за хищения, вышел на свободу. В Абайском районном суде города Шымкент сообщали, что Бишимбаев вышел на свободу по УДО, решение суда вступило в законную силу.

Напомним, экс-министр национальной экономики Куандык Бишимбаев был приговорен к 10 годам лишения свободы 14 марта 2018 года. Суд признал его виновным в хищении при строительстве стекольного завода в городе Кызылорде получении нескольких взяток. Вместе с ним на скамье подсудимых оказались 22 человека – бывшие руководители и сотрудники АО «Байтерек Development», а также бизнесмены – руководители строительных компаний.

29 декабря 2018 года судья Толебийского районного суда Туркестанской области частично удовлетворил ходатайство адвокатов и постановил перевести Бишимбаева в колонию общего режима. Бишимбаев подавал прошение о переводе его в колонию-поселение. В январе сообщалось, что экс-министра переведут в колонию средней безопасности в Шымкенте.