Куандык Бишимбаев вышел на свободу

Экс-министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев, осужденный на 10 лет за хищения, вышел на свободу.

Эту информацию Vласти подтвердили источники в семье Бишимбаева. Кроме того, его родственник Санжар Алтаев выложил в личном аккаунте Instagram фото с освобожденным бывшим чиновником.

В Абайском районном суде города Шымкент уточнили, что Бишимбаев вышел на свободу по УДО.

«Суд дело рассматривал, вынес постановление (об УДО – V), оно вступило в законную силу», - сказали в суде корреспонденту Vласти.

Напомним, экс-министр национальной экономики Куандык Бишимбаев был приговорен к 10 годам лишения свободы 14 марта 2018 года. Суд признал его виновным в хищении при строительстве стекольного завода в городе Кызылорде получении нескольких взяток. Вместе с ним на скамье подсудимых оказались 22 человека – бывшие руководители и сотрудники АО «Байтерек Development», а также бизнесмены – руководители строительных компаний.

29 декабря 2018 года судья Толебийского районного суда Туркестанской области частично удовлетворил ходатайство адвокатов и постановил перевести Бишимбаева в колонию общего режима. Бишимбаев подавал прошение о переводе его в колонию-поселение. В январе сообщалось, что экс-министра переведут в колонию средней безопасности в Шымкенте.

В новость в 15:02 внесены изменения: добавлен комментарий суда об освобождении Бишимбаева по УДО.