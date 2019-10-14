В Алматы активист Асхат Жексебаев требует освобождения политзаключенных

Активист Асхат Жексебаев уже больше семи дней проводит одиночные пикеты у монумента Независимости в Алматы. Он выходит с плакатом: «Требуем прекратить преследование гражданских активистов! Освободить политзаключенных!».

«Я выхожу с прошлой пятницы. Сотрудники акимата приходят, просят свернуть акцию, мотивируя статьей 8 (Конституции - V). Стою, потому что у меня есть Конституция в руках, где у меня есть статьи 1, 3 и 32, где я имею право на то, чтобы распространять информацию. Пытаюсь добиться справедливости в нашем обществе», - рассказал активист.

Жексебаев отметил, что будет продолжать выходить на акции, пока «не начнется реальное движение в сторону политических заключенных».

По словам активиста, сегодня к нему подходил сотрудник полиции, который просил его свернуть пикет: «Видимо кто-то приехал, потому что идет информация, что Аль-Фараби оцепили. Просят, чтобы я хотя бы сегодня ушел. Я принципиально буду стоять. Я не знаю, кто приехал, но было бы хорошо, если бы Токаев или Назарбаев».

С Жексебаевым также общался сотрудник акимата, отказавшийся представиться. Он разъяснил, что согласно закону «О порядке организаций мирных собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетов», необходимо подавать заявление о проведении пикета за 10 дней, чего активист не сделал.

30 сентября политактивистка Камилла Шоканова запустила флешмоб «Свободу Джакишеву» и также заявила о намерении ежедневно проводить одиночные пикеты у здания акимата в Алматы.

«Я вышла, чтобы призвать всех людей проявить хоть что-то. О таком незаконном, лживом и абсурдном решении по делу Джакишева нельзя молчать. От того, что на его месте может быть любой из нас, абсолютно любой. Решение по делу Джакишева было абсолютно незаконным. Суд вынес это решение по звонку сверху. Я буду выходить каждый день в час пик, пока Джакишев не окажется на свободе», - рассказала тогда активистка.