Нобелевскую премию по экономике присудили за новый подход к борьбе с бедностью

Премия присуждена им «за экспериментальный подход к снижению глобального уровня бедности». Как отметили Нобелевском комитете, «этот подход делит эту проблему на более мелкие, более управляемые вопросы».

«Результаты исследований лауреатов значительно улучшили наши способности бороться с нищетой на практике. В результате одного из их исследований более пяти миллионов индийских детей воспользовались программами коррекционного обучения в школах», - отмечает комитет.

В середине 1990-х годов Майкл Кремер и его коллеги «использовали полевые эксперименты, чтобы протестировать меры, которые могли бы улучшить школьные результаты в западной Кении». Банерджи и Дюфло, иногда при сотрудничестве Кремера, провели схожие исследования по другим вопросам и в других странах, в том числе в Индии.

Эту премию учредил шведский Госбанк в 1968 году, она не относится к основным пяти премиям, оговоренным самим Нобелем в завещании. Ее ежегодно присуждает Королевская академия наук, денежное вознаграждение, как и сумма остальных премий, составляет 9 млн шведских крон (около $900 тыс). Премию вручают вместе с основными наградами в Стокгольме 10 декабря.