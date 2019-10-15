Члены жюри не смогли выбрать только одну из двух работ
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Букеровскую премию присудили сразу двум авторам
Фото facebook.com/ManBookerPrize

Лауреатами международной Букеровской премии 2019 года стали канадская писательница Маргарет Этвуд и британская Бернардин Эваристо, пишут «Ведомости».

Маргарет Этвуд удостоена премии за роман «The Testaments» («Заветы»), который является продолжением «Рассказа служанки», а Бернардин Эваристо – за роман «Girl, Woman, Other» («Девушка, женщина, все остальное»), рассказывающий о чернокожих британках. Причем \ Эваристо стала первой темнокожей обладательницей премии. Этвуд 5 раз входила в шорт-лист премии, а в 2000 году стала лауреатом премии за роман «Слепой убийца».

Впервые с 1992 года премия присуждены сразу двум авторам, хотя правила премии с некоторых пор запрещают делить награду. Председатель жюри конкурса Питер Флоренс признался, что обсуждение длилось пять часов, но члены жюри не смогли прийти к компромиссу и выбрать только одну из двух работ. Таким образом, лауреаты поделят премию в 50 тыс. фунтов стерлингов.

За премию также боролись произведения британо-индийского писателя Салмана Рушди («Quichotte», где обыгрывается сюжет «Дон Кихота») американо-британской писательницы Люси Эллман («Ducks, Newburyport»), британо-турецкой Элиф Шафак («10 Minutes 38 Seconds in This Strange World») и нигерийца Чигози Обиома («An Orchestra of Minorities»).

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