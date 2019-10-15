Токаев назвал проблемы, мешающие привлечению иностранных инвестиций

Для экономической модернизации Казахстана крайне важным вопросом является привлечение инвестиций. Однако есть ряд проблем, которые этому мешают. Об этом сегодня в ходе совещания по экономическим вопросам заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Мы постоянно улучшаем инвестиционный климат. Но насколько такой климат транслируется в объем инвестиций? Почему нет взрывного эффекта? В вопросе привлечения иностранных инвестиций важны не только фискальные стимулы. Системные проблемы – узость внутреннего рынка, сложность выхода на экспорт, недостаточная координация действий государственных органов на центральном и местном уровне», - приводятся слова президента в сообщении на сайте Акорды.

Токаев поручил обеспечить развитие цепочки продвижения продукции до прилавков во всех регионах и использовать комплексный подход к формированию и развитию национальной товаропроводящей системы в разрезе всех отраслей экономики.

«На сегодня у нас имеется множество инструментов поддержки экспорта, которые оказывают 3 оператора: НПП «Атамекен», Национальная компания «KazakhExport» и QazTrade. Говорим о необходимости объединить все имеющиеся меры поддержки экспорта в «единое окно». Я поручал правительству провести профессиональный опрос экспортеров, определить проблемные точки, насущные потребности и на базе этого выстроить инструменты государственной поддержки. Надеюсь, вы примете и организационные решения», - сказал президент.

Вместе с тем президент считает, что развитию экономического потенциала страны должна способствовать экономическая интеграция в рамках ЕАЭС. В этой связи необходимо усилить аналитическую работу с целью укреплению позиций страны в союзе и защиты отечественных товаропроизводителей – экспортеров продукции на евразийский рынок.