Верховный суд США отказал Казахстану в пересмотре решения по делу Стати

Верховный суд США своим постановлением от 15 октября 2019 года отклонил все 222 ходатайства о пересмотре решений за текущий период, в том числе, ходатайство Казахстана о пересмотре решения апелляционного суда по округу Колумбия в отношении принудительного исполнения решения против РК, сообщила пресс-служба Минюста.

«ВС США прямо указал, что этот отказ не означает, что суд выразил мнение о правильности оспариваемого решения или аргументов, приведенных в пользу ходатайства о пересмотре. Согласно позиции ВС США, отказы в пересмотре не имеют «никакой причастности на взгляды суда по существу дела», - говорится в сообщении.

Как поясняется, решение о рассмотрении вопроса ВС США является вопросом судебного усмотрения, а не права. По этой причине в год из более чем 6 тыс. поданных заявок рассматривается только от 60 до 75 петиций. Средний показатель успеха для рассмотрения составляет примерно 1%, это означает, что около 99% заявлений отклоняются, отметили в Минюсте.

«Несмотря на очень низкую вероятность того, что ВС США пересмотрит решение любого суда нижестоящей инстанции, в любом случае республика воспользовалась своим правом добиваться пересмотра решения по этому делу, поскольку решения нижестоящих судов лишали республику возможности представить свою позицию защиты в связи с мошенничеством Анатола Стати и его сообщников», - добавили в ведомстве.

Как напомнили в Минюсте, мошенничество Стати было подтверждено полученными доказательствами, в том числе решением KPMG от 21 августа 2019 года отозвать свои аудиторские отчеты для компаний Стати – всего 18 аудиторских отчетов в течение трех 3 лет. KPMG опубликовал это решение после ознакомления с материалами, которые показали, что Стати завышал стоимость своих предполагаемых инвестиций в Казахстан на сотни миллионов долларов за счет фиктивных нераскрытых сделок со связанными сторонами.

«Материал, рассмотренный KPMG, также включал показания под присягой бывшего финансового директора Стати г-на Артура Лунгу, полученные республикой в ​​апреле 2019 года, в которых г-н Лунгу признал, что Стати сделал ряд существенно ложных искажений в отношении KPMG в связи с аудитом финансовой отчетности, и что эта финансовая отчетность была существенно искажена. Эти новые доказательства не приобщены к материалам дела, рассматриваемым ВС США или нижестоящими судами», - отмечается в сообщении министерства.

Здесь добавили, что Казахстан «продолжит принимать меры по защите иностранных инвестиций, включая выявление действий таких сторон, как Стати, которые злоупотребляют системой урегулирования споров между инвестором и государством и манипулируют ею в своих мошеннических целях».

В ноябре прошлого года окружной суд США в Колумбии отказал Казахстану в отсрочке обязательств по Договору к Энергетической хартии выплатить арбитражное решение в размере $525 млн. В постановлении суда отмечается, что Стати может вернуть эти деньги из «любых государственных активов Казахстана в США». Между тем в министерстве юстиции РК заявлял, что Стати не может по своему усмотрению наложить взыскание на казахстанские активы в округе Колумбия.

Молдавские бизнесмены Анатол и Габриэль Стати инициировали судебные иски против Казахстана в 2010 году. Стати потребовали $4 млрд от Казахстана через арбитраж в Швеции, но им было присуждено $500 млн. Позже Казахстан получил доказательства того, что претензии Стати основывались на крупном мошенничестве. Высокий суд Англии рассмотрел представленные доказательства, заключив в июне 2017 года, что имеется достаточное количество первоначальных доказательств того, что арбитражное решение было получено путем мошенничества. После этого Стати начали кампанию по принудительному исполнению в семи странах, получив предварительные аресты активов, принадлежащих Национальному банку Казахстана и Национальному фонду, на сумму более $22 млрд, что намного превышает их претензии.