Родителей не будут штрафовать за отказ вакцинировать ребенка без противопоказаний – Бекшин

Главный государственный санитарный врач Казахстана Жандарбек
Бекшин, комментируя норму в новой редакции проекта Кодекса «О здоровье народа и
системе здравоохранения» о недопущении непривитых детей в дошкольные
учреждения, сообщил, что это не коснется детей, имеющих медицинские
противопоказания.
«Действительно, обязательно в дошкольные не будут допускаться дети, которые не прошли вакцинацию в соответствии с календарным планом. Те, которые не имеют противопоказаний. Потому что у нас есть еще когорта людей, которая не вакцинируется по медицинским противопоказаниям», - цитирует Бекшина агентство Sputnik Казахстан.
Он отметил, что только коллективный иммунитет может защитить людей, которые не могут получить прививки в связи с медотводом.
«Ранее я привел пример с летальными случаями, из семнадцати умерших детей семеро имели медицинские противопоказания, и по этой причине не были привиты. Если мы привьем 95% нашего населения, особенно детей, тогда мы защитим эту группу непривитых детей по медицинским противопоказаниям. Есть дети, которые имеют врожденный иммунодефицит», - пояснил Бекшин.
Вместе с тем из проекта кодекса исключена норма об административной ответственности родителей за отказ прививать ребенка без противопоказаний. А вот дошкольному учреждению, принявшему такого ребенка, грозит штраф от 15 МРП.
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