Родителей не будут штрафовать за отказ вакцинировать ребенка без противопоказаний – Бекшин

Главный государственный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин, комментируя норму в новой редакции проекта Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения» о недопущении непривитых детей в дошкольные учреждения, сообщил, что это не коснется детей, имеющих медицинские противопоказания.

«Действительно, обязательно в дошкольные не будут допускаться дети, которые не прошли вакцинацию в соответствии с календарным планом. Те, которые не имеют противопоказаний. Потому что у нас есть еще когорта людей, которая не вакцинируется по медицинским противопоказаниям», - цитирует Бекшина агентство Sputnik Казахстан.

Он отметил, что только коллективный иммунитет может защитить людей, которые не могут получить прививки в связи с медотводом.

«Ранее я привел пример с летальными случаями, из семнадцати умерших детей семеро имели медицинские противопоказания, и по этой причине не были привиты. Если мы привьем 95% нашего населения, особенно детей, тогда мы защитим эту группу непривитых детей по медицинским противопоказаниям. Есть дети, которые имеют врожденный иммунодефицит», - пояснил Бекшин.

Вместе с тем из проекта кодекса исключена норма об административной ответственности родителей за отказ прививать ребенка без противопоказаний. А вот дошкольному учреждению, принявшему такого ребенка, грозит штраф от 15 МРП.