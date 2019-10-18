Поднимавшего тему безработицы в Жанаозене активиста приговорили к 5 годам лишения свободы

«Приговор Ержану Елшибаеву - 5 лет лишения свободы. Оглашение приговора завершилось спешным уходом судьи и криками возмущения, проклятиями в адрес всей судебный системы. Не обошлось без провокации, когда известная всем дама своим криком спровоцировала Ержана Елшибаева в возмущении разбить стекло кабины для подсудимых. Его вывел наряд полиции, после чего началось противостояние между сторонниками Ержана и полицейским ОМОНом, которое закончилась в коридоре городского суда Жанаозена. После долгих препирательств полиция сначала выпустила женщин, а затем стала выпускать мужчин по одному и почти всех отводить в ГОВД. В течение часа выпустила почти всех участников. В ГОВД остался только один из задержанных, Ардак, но что с ним, нам не сообщили», - написал на своей странице в Facebook президент правозащитного общественного фонда Liberty Галым Агилеуов.

Как сообщает «Азаттык», в нанесении телесных повреждений его обвинили после драки, которая якобы имела место в 2017 году. Елшибаев обвинения отверг, заявив, что его преследуют за гражданскую активность. Сообщается, что во время протестов в Жанаозене, прошедших в феврале и марте этого года, во время которых люди требовали работу, Елшибаев также пытался привлечь внимание к этой проблеме.