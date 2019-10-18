Ержан Елшибаев считает, что его преследуют за его гражданскую активность
Поднимавшего тему безработицы в Жанаозене активиста приговорили к 5 годам лишения свободы
фото со страницы Галыма Агелеуова в Facebook

17 октября в Жанаозене к пяти годам лишения свободы приговорили активиста Ержана Елшибаева. Суд счел его виновным по пункту 7 части 2 статьи 106 Уголовного кодекса (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений).

«Приговор Ержану Елшибаеву - 5 лет лишения свободы. Оглашение приговора завершилось спешным уходом судьи и криками возмущения, проклятиями в адрес всей судебный системы. Не обошлось без провокации, когда известная всем дама своим криком спровоцировала Ержана Елшибаева в возмущении разбить стекло кабины для подсудимых. Его вывел наряд полиции, после чего началось противостояние между сторонниками Ержана и полицейским ОМОНом, которое закончилась в коридоре городского суда Жанаозена. После долгих препирательств полиция сначала выпустила женщин, а затем стала выпускать мужчин по одному и почти всех отводить в ГОВД. В течение часа выпустила почти всех участников. В ГОВД остался только один из задержанных, Ардак, но что с ним, нам не сообщили», - написал на своей странице в Facebook президент правозащитного общественного фонда Liberty Галым Агилеуов.

Как сообщает «Азаттык», в нанесении телесных повреждений его обвинили после драки, которая якобы имела место в 2017 году. Елшибаев обвинения отверг, заявив, что его преследуют за гражданскую активность. Сообщается, что во время протестов в Жанаозене, прошедших в феврале и марте этого года, во время которых люди требовали работу, Елшибаев также пытался привлечь внимание к этой проблеме.

Данияр Молдабеков
Данияр Молдабеков

Репортер интернет-журнала Vласть

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
Ануар Нурпеисов сообщил об отъезде из Казахстана
Новости
В «Правительстве для граждан» объяснили правила въезда в Россию для казахстанцев
Новости
Жителей Жанаозена будут переселять в Актау
Новости
Назарбаев о строительстве китайских предприятий: «По окончанию строительства все уйдут»
Новости
Куандык Бишимбаев вышел на свободу
Новости
Жанболат Мамай объявил о создании Демократической партии Казахстана