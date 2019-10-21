Этот вопрос будет обсуждаться с американскими союзниками
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США намерены проводить новые операции против ИГ в Сирии
Фото U.S. Army / Sgt. Nicole Paese

Американские военные намерены проводить новые операции против боевиков «Исламского государства» на территории Сирии, сообщает РБК.

«Если наши войска отправятся в Сирию, чтобы выполнить миссию против ИГ, у них будет воздушное прикрытие. Это просто – мы всегда так делаем», - заявил министр обороны США Марк Эспер.

По его информации, вопрос о начале новой кампании, направленной против ИГ, на следующей неделе будет обсуждаться в штаб-квартире НАТО в Брюсселе с американскими союзниками. В частности, как отметил Эспер, «на прошлой неделе был разговор с генеральным секретарем НАТО», и они «оба отметили важность продолжения разгрома ИГ».

Ранее Пентагон заявил о намерении перебросить около тысячи американских военнослужащих из Сирии для борьбы с «Исламским государством» в западной части Ирака. Агентства SANA сообщило, что транспортная колонна американских военных уже выдвинулась в сторону Ирака из сирийских провинций Алеппо и Ракка.

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