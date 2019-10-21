Токаев поручил усовершенствовать казахский алфавит на латинице

«Историческое решение о переходе на латинскую графику было принято около двух лет назад. Однако в алфавите все же имеются недостатки. Языковедам необходимо усовершенствовать алфавит. Дал соответствующее поручение министру культуры и спорта А.Раимкуловой», - написал Токаев в Twitter.

Он подчеркнул, что «впереди большая работа».

Напомним, что к 2025 году планируется перевести на латинскую графику все делопроизводство, в феврале этого года был разработан план, а на 2019 год пока запланировано обучать население новому правописанию и подготовить для этого преподавателей.