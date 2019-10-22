Эквадор восстановил объемы добычи нефти

«Объемы национальной добычи нефти были восстановлены и достигают сегодня 527 459 баррелей в день», - говорится в заявлении министерства энергетики и невозобновляемых ресурсов.

Кроме этого, Эквадор восстановил с воскресенья экспорт сырья.

Глава Эквадора подписал указ об отмене с 3 октября субсидий на дизтопливо и бензин 1 октября. Тогда цены выросли более чем на 120%, что стало причиной массовых протестов, которые в ряде городов переросли в беспорядки. 13 октября власти страны согласились аннулировать указ, вызвавший массовые протесты, а протестующие в свою очередь согласились прекратить акции неповиновения.

Госкомпания Petroamazonas была вынуждена приостановить добычу нефти на восьми блоках, захваченных протестующими. Потери от этого оценивались в $12,8 млн.