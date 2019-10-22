Бекетаев о согласовании назначений с Назарбаевым: «Это не означает двоевластие»

Министр юстиции Марат Бекетаев прокомментировал в кулуарах заседания правительства во вторник указ «О внесении изменений и дополнений в некоторые акты президента», который подразумевает согласование ряда назначений с главой Совета безопасности Нурсултаном Назарбаевым. По его словам, это нормальная процедура, которая не означает двоевластие в стране.

«Нормы по этому вопросу приняты во время принятия закона о Совете безопасности. То, что сейчас подписан указ президента, он более четко регламентирует все процедуры, а само по себе решение о том, что согласованию подлежат определенные должности, принято уже парламентом, подписано президентом. Конечно, не означает (двоевластие – V). Многие страны имеют подобные процедуры, когда важнейшие политические должности согласовываются теми или иными органами, в том числе Советом безопасности», - сказал Бекетаев.

Он подчеркнул, что «во время консультации все разногласия должны быть сняты», и «последнее слово – за Советом безопасности», так как это коллегиальный орган.

«Это не означает послабление (президентской власти – V), это нормальная процедура согласования», - отметил министр.

Согласно указу, с главой Совбеза согласовываются такие назначения, как председатель Совета безопасности, министры, за исключением глав МВД, МИД и Минобороны, руководители органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту – это администрация президента, Генпрокуратура, КНБ, агентство по делам госслужбы и агентство по противодействию коррупции, Национальный банк, республиканская гвардия, служба внешней разведки «Сырбар», служба охраны президента, счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета, управление делами президента, а также акимы областей, городов республиканского значения и столицы.