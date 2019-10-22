Туман и гололед ожидаются на севере Казахстана

В трех северных регионах Казахстана в ближайшие сутки ожидаются туман, гололед и усиление ветра, сообщает РГП «Казгидромет». В регионах объявлено штормовое предупреждение.

23-24 октября в Северо-Казахстанской области местами ожидаются низовая метель, туман, гололед. 23 октября ветер юго-западный, западный ночью 15-20 м/с, местами порывы 25 м/с, днем местами 15-20 м/с. 24 октября ветер 15-20 м/с, днем местами порывы 23-28 м/с. В Петропавловске 23-24 октября низовая метель, гололед, ветер юго-западный, западный 15-20 м/с, днем 24 октября порывы 25 м/с.

23 октября в Костанайской области местами туман, гололед, ветер юго-западный ночью 18 м/с. В Костанае ночью и утром 23 октября ожидается туман.

В Акмолинской области 23 октября местами гололед и туман, ветер юго-западный местами 15-20 м/с. В Кокшетау ночью 23 октября ожидаются гололед, туман, ветер юго-западный, ночью и утром порывы 15-20 м/с.