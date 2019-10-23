Мажилис одобрил введение адмнаказания за привлечение детей к незаконным митингам

Депутаты мажилиса в ходе пленарного заседания в среду согласились с изменениями, предложенными депутатами сената, среди которых административное наказание в виде штрафа или ареста до десяти суток за привлечение несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах.

Ранее депутаты сената вернули в мажилис законопроект по вопросам государственной службы и противодействия коррупции. Они, в частности, предложили изменить одну из статей Кодекса об административных правонарушениях. Предлагалось, что вовлечение несовершеннолетнего в собрания, митинги, шествия, демонстрации и иные формы выражения общественных, групповых или личных интересов и протеста, проводимые в нарушение законодательства, а равно использование несовершеннолетнего в указанных формах выражения общественных, групповых или личных интересов и протестов влечет за собой штраф в размере 100 МРП (252 500 тенге) либо административный арест на срок до десяти суток.

В документах к законопроекту отмечалось, что «имеются факты, когда граждане выходят на несанкционированные митинг вместе с несовершеннолетними детьми, тем самым нарушая устойчивое физическое и психическое развитие здоровья несовершеннолетних». В этой связи сенаторы предложили предусмотреть административную ответственность за вовлечение и использование несовершеннолетних в несанкционированных акциях.

Член комитета по международным делам, обороне и безопасности мажилиса Михаил Чирков пояснил журналистам, что норма, предложенная сенаторами, была одобрена.

Одобрена (административная ответственность - V) за вовлечение несовершеннолетних, это (относится - V) к родителям, опекунам, людям, которые осуществляют надзор, опеку», - сказал он.