Турцию обвиняют в нарушении перемирия в Сирии

Курдские формирования на севере Сирии и армия Башара Асада обвинили турецкую армию и воюющих на ее стороне сирийских повстанцев в нарушении перемирия, передает русская служба BBC .

Мазлум Абди, командующий Демократическими силами Сирии (SDF), заявил, что в четверг вблизи приграничного города Рас-аль-Айн лояльные Турции силы провели атаку. Он призвал Россию "остановить турков".

Официальный представитель курдских сил Мустафа Бали в четверг в "Твиттере" обвинил "наемников турецкой армии" в нападении на населенные пункты Ассадия, Мишрафа и аль-Манаджир. Эти поселения находятся за пределами зоны прекращения огня, согласованной Россией и Турцией на переговорах в Сочи.

По его словам, при нападении было использовано тяжелое вооружение. "Демократические силы Сирии будут пользоваться своим правом на самооборону", - написал он в "Твиттере".

Сирийская армия также обвиняет Турцию и воюющих на ее стороне повстанцев в нападении. Ее командование утверждает, что атаке подверглось поселение Таль-Тамр неподалеку от города Хасака. Данных о погибших нет.

МИД России в четверг сообщил о начале отвода курдских формирований от сирийско-турецкой границы. По словам замминистра иностранных дел Сергея Вершинина, все договоренности по Сирии выполняются.

Турция начала вторжение на север Сирии в середине октября, объяснив это необходимостью создания буферной зоны вдоль своей границы. Мировое сообщество осудило действия Анкары. 22 октября президент Турции Реджем Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин на переговорах в Сочи договорились о прекращении турецкой военной операции.