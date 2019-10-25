Казпочта фиксирует существенное снижение подписки на печатные издания

Общий объем подписки на газеты и журналы в Казахстане через Казпочту составил 108,4 млн. экземпляров по итогам 9 месяцев 2019 года. Несмотря на то, что подписка на оставшиеся месяцы еще продолжается, в Казпочте констатирует существенное снижение подписки на печатные издания.

«Статистика свидетельствует о тенденции снижения подписных тиражей. По итогам прошлого года общий объем подписки составлял 127,8 млн. экземпляров. В этом году подписка на ноябрь и декабрь еще продолжается и цифры по итогам года незначительно вырастут, но в целом уже не превысят показатели предыдущих лет. Мы понимаем, что переход на электронные издания – это общемировой тренд, который также подтверждает и казахстанская статистика», - приводятся в сообщении компании слова Нуржана Джабаева, директора филиала «Почтовый сервис» Казпочты.

По данным компании, доля республиканских изданий в общем объеме подписки составила 45%, региональных – 54%, еще 1% приходится на международную периодику

В пятерку наиболее выписываемых республиканских газет вошли «Егемен Қазақстан», «Казахстанская правда», «Ұйғыр авази», «Жас Алаш» и «Ана Тілі». Среди региональных изданий лидерами является газеты «Жетісу», «Ақтөбе», «Огни Алатау», «Аq Jol», «Оңтүстік Қазақстан».

Больше всего газет и журналов, по данным Казпочты, выписывают в селах - 73% от всего тиража подписки. Сельчане предпочитают областные, городские и районные издания (58% общего тиража). Лидерами среди регионов Казахстана по подписке являются Алматинская, Кызылординская, Карагандинская и Жамбылская области.