Генпрокуратура вновь предупреждает об ответственности за участие в несакционированных митингах

Ведомство обещает принимать «строгие меры» к организаторам и участникам акций
Генеральная прокуратура в пятницу распространила обращение заместителя Генпрокурора Булата Дембаева с предупреждением об ответственности за участие в несанкционированных акциях протеста, которые 26 октября планирует организовать Демвыбор Казахстана, признанный судом экстремистской организациях.
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