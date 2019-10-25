Генпрокуратура вновь предупреждает об ответственности за участие в несакционированных митингах

Генеральная прокуратура в пятницу распространила обращение заместителя Генпрокурора Булата Дембаева с предупреждением об ответственности за участие в несанкционированных акциях протеста, которые 26 октября планирует организовать Демвыбор Казахстана, признанный судом экстремистской организациях.

«Государственные органы в установленном законом порядке будут принимать строгие меры к организаторам и участникам несанкционированных акций протеста. В случаях подтверждения фактов участия в незаконных акциях, в отношении правонарушителей будет ставиться вопрос об ответственности по статье 488 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (штраф до 50 МРП, арест до 15 суток)», - говорится в обращении.

Генпрокуратура призывает граждан «не поддаваться на провокационные призывы и воздержаться от участия в незаконных акциях экстремистских организаций».

Все предыдущие акции, организованные ДВК, заканчивались массовыми задержаниями, а также адмарестами и штрафами их участников. При этом несколько человек было задержано накануне акций, приуроченных к 6 июля, их подозревают в подготовке массовых беспорядков. Суд над арестованными, которые уже более четырех месяцев провели под арестом, может начаться в ближайшее время.