Именно тогда группы экспертов при Нацкомиссии собраться обсудить свои предложения
К консенсусу по латинской графике казахского языка эксперты могут прийти уже в ноябре
Иллюстрация Асылхана Назира

В ноябре состоится заседание групп при Национальной комиссии, которые на протяжении длительного времени проводили эксперимент по созданию и внедрению казахского языка на латинице. Как заявил в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций исполнительный директор национального научно-практического центра «Тіл-казына» имени Ш. Шаяхметова Ербол Тлешов, именно на этой встрече планируется прийти к общему консенсусу по применению латинской графики.

«Наш алфавит полностью соответствует природе казахского языка. Есть недостатки с применением, о чем говорил президент. В международном пространстве и пространстве интернета, кодировки с кириллицы на латиницу, с латиницу – на кириллицу. Вопрос о двух трех буквах, которые диграфы – ш и ч, и и і», - пояснил Тлешов.

Он рассказал, что на протяжении последних полутора лет эксперты проводят эксперимент, в ходе которого убеждаются в справедливости подхода, что «одна буква – один звук».

«После слов президента мы тщательно проводим эксперимент, в ноябре собираются все четыре группы, которые созданы при Нацкомиссии – орфографическая, методическая, техническая и терминологическая, и там будем друг другу будем показывать эксперименты, терминологию со свой стороны, специалисты орфографии - со своей стороны, методисты – со своей стороны. И мы, наверное, придем к общему консенсусу, как будет выглядеть та или иная буква. Какие недостатки будут и предложения по их решению будем предлагать только на научной основе», пообещал эксперт, отметив, что только после этого они внесут предложения правительству и президенту.

В свою очередь министр культуры и спорта Актоты Раимкулова напомнила, что в Казахстане разработана и реализуется программа по переходу казахского языка на латиницу, которая состоит из трех этапов и рассчитана до 2025 года.

«На сегодня проведен очень большой пул работ. В том числе, по указу президента принят основной образец казахского алфавита на латинской графике. На сегодня проведены опросы, от общества приходит очень много предложений по его совершенствованию, именно правил и способов, методов реализации этого важного для нашего общества вопросы. Проводятся очень много важных экспериментов, тех, которые позволили бы нам с большей вероятностью и большим процентом сделать так, чтобы наша латинская графика казахского языка была приспособлена и принята на интернет пространстве, IT-приложениями», - сказала министр.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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