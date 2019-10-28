Божко предложил правительству создать межведомственную комиссию по информатизации

В мажилисе недовольны качеством и скоростью доступа казахстанцев к широкополосному интернету, а потому предлагают правительству создать межведомственную комиссию по информатизации, которая будет контролировать данный вопрос.

«Недостаточное развитие сети широкополосного интернета на селе сейчас уже сдерживает внедрение точечного земледелия в растениеводстве, сужает доступ бизнесменов к необходимым геоинформационным и иным информационным ресурсам, в том числе, торговым биржам… В представленных материалах видно, что очень много поселков подсоединяются за счет так называемых других технологий. А это радиорелейная связь, радиомосты UMTS (3G) и спутниковая связь. Сразу возникает вопрос: а какова цена развертывании таких технологий и какова будет цена самого интернета в случае их применения?», - заявил вице-спикер мажилиса Владимир Божко.

Наряду с этим, по его мнению, есть нерешенные проблемы и по доступу к качественному интернету в сельском образовании. Божко отметил, что сегодня по республике 93 школы не подключены к интернету, хотя «им разработаны кейсы для учебы».

«Нередки случаи сбоев интернет-соединений в районных центрах и сельских населенных пунктах. Это говорит или о недостаточном качестве оборудования используемого в сетях интернета или его низкой пропускной способности, что в значительной степени препятствует получению в сельских школах качественного образования, создает затруднения работе социальных, медицинских и правоохранительных структур», - считает депутат.

Он подчеркнул, что заинтересованным ведомствам необходимо обратить внимание на то, что «построив сети, мы должны организовать и представлять необходимые сервисные услуги».

«Полагаю целесообразным в ходе нашего правительственного часа также особо заострить внимание на вопросах взаимодействия в деле доведения широкополосного интернета до сельчан всех заинтересованных ведомств как на центральном, так и местном уровнях при непосредственной координации министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Это работа всех министерств и ведомств. Результаты должны способствовать сокращению разрыва в цифровом развитии между городом и селом. Думается, будет обоснованным решением предложить правительству создать межведомственную комиссию по информатизации с активным режимом работы», - предложил в связи с этим Божко.