Алматы должен удерживать статус главного делового центра страны, считает президент

На совещании по социально-экономическому развитию города Алматы глава государства Касым-Жомарт Токаев напомнил, что ключевыми показателями в деятельности акимов являются привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест, развитие инфраструктуры, оказание поддержки малому и среднему бизнесу, а также защита экологии. Как сообщается на сайте Акорды, президент подчеркнул, что Алматы должен удерживать статус главного делового центра страны.

«Роль Алматы является весьма важной. В городе проводится большая работа, которая может служить примером для других регионов. Однако не стоит забывать, что дальнейшее развитие города, повышение благосостояния населения, улучшение качества жизни всегда должно оставаться в повестке дня», - сказал Токаев.

Он поставил ряд конкретных задач по развитию южной столицы. В частности, это обеспечение высоких темпов роста экономики города за счет развития бизнеса и инноваций. По его словам, есть проблемы, которые препятствуют развитию МСБ.

«Результаты опроса предпринимателей показывают, что город отстает по целому ряду показателей, в том числе по эффективности работы местных исполнительных органов, распространенности коррупции, обоснованности проверок. С акимата города не снимается задача всесторонней поддержки МСБ, снятия различных барьеров. Алматы должен удерживать статус главного делового центра страны», - полагает президент.

Говоря об индустриальной зоне, Токаев обратил внимание на то, что за 7 лет с момента создания этой зоны в эксплуатацию было введено лишь 6 новых предприятий, а в текущем году был запущен всего 1 небольшой завод. В связи с этим глава государства рекомендовал акиму Алматы привлечь в индустриальную зону новые проекты, прежде всего высокотехнологичные и ориентированные на экспорт. Президент считает перспективным развитие инноваций и внедрение новых разработок с учетом того, что в Алматы сосредоточены ведущие университеты страны, имеется хороший научный и кадровый потенциал. При этом он указал на отсутствие серьезных разработок в этой сфере и поручил использовать потенциал СЭЗ «Парк инновационных технологий».

Также Токаев призвал активизировать деятельность по улучшению бизнес-климата и повышению инвестиционной привлекательности города.

«Если мы действительно хотим усилить и инвестиционную, и туристическую привлекательность крупнейших городов, страны в целом, следует в кратчайшие сроки избавиться от такого анахронизма, как обязательная регистрация иностранцев в органах миграционной полиции», - заявил он.

Между тем глава государства назвал недопустимым резкое повышение цен на продукты питания, прежде всего, на хлеб и мясную продукцию. Он считает, что «сам факт повышения цен на продукты питания является очевидным показателем уязвимости нашей экономики».

«Ссылки, например, на ухудшение конъюнктуры на внешних рынках совершенно неуместны. Правительство разработало дополнительные меры для создания новых точек роста экономики. Эти меры были мною одобрены на специальном совещании. Необходимо в срочном порядке реализовать их», - поручил Токаев.

Другой приоритетной задачей президент обозначил улучшение социального положения жителей города. Он особо выделил проблему безработицы, необходимость улучшения медицинского обслуживания, а также дефицит мест в общеобразовательных школах и детских садах. Не остались без внимания и вопросы обеспечения высокого качества жизни и инфраструктурного развития города.

«Мы позиционируем Алматы как международный центр бизнеса и туризма, поэтому вся работа по повышению качества жизни горожан должна ориентироваться на международные стандарты. Главное, гражданам должно быть комфортно и уютно жить в городе. На это влияет целый ряд факторов – наличие дороги к дому, шаговая доступность социальной инфраструктуры, обеспеченность качественной питьевой водой, газом, бесперебойным электроснабжением и отоплением», - сказал Токаев.

Президент поручил акимату решить проблемы с освещенностью улиц, ненадлежащим состоянием дворов, функционированием арычной системы, а также завершить перевод общественного транспорта на газ и иные экологичные виды топлива, осуществить газификацию частного сектора города и пригородной зоны.

Говоря о туристическом потенциале, Токаев отметил, что в Алматы можно развивать горный, культурный, этнографический и деловой туризм. Он напомнил, что в госпрограмме развития туристской отрасли до 2025 года горный кластер Алматинского региона определен как приоритетный, и поручил правительству и акимату города «начать реализацию мастер-плана горных локаций». По мнению президента, «этот проект может привлечь более $2 млрд и создать не менее 30 тыс. рабочих мест».

«При этом обращаю внимание на то, что все решения необходимо принимать с учетом мнения населения», - подчеркнул Токаев.

Что касается вопросов обеспечения общественной безопасности, здесь президент констатировал: «Алматы занимает первое место по стране по уровню преступности». Причем большую долю составляют мелкие правонарушения – кражи и хулиганство.

«Их стало так много, что ситуация воспринимается горожанами как разгул криминала. Это одна из главных проблем, волнующих население города», - заметил Токаев.