Причиной этому стала забастовка рабочего комитета МИД
  • 799
Израиль закрыл свои посольства по всему миру
ФОТО SPUTNIK

Израиль временно закрыл все дипмиссии за рубежом, вход в посольства и консульства запрещен, сообщается на сайте МИД страны.

«​Из-за решения министерства финансов Израиля нарушить соглашения, достигнутые и подписанные генеральным директором минфина 21 июля 2019 года, и применить в одностороннем порядке к посланникам Государства Израиль за границей процедуру, меняющую давно установленный порядок, мы вынуждены закрыть дипломатические миссии Израиля за рубежом», - говорится в сообщении.

На данном этапе в посольствах и консульствах Израиля не предоставляются услуги гражданам, вход в миссии запрещен.

«Мы работаем постоянно и ежедневно над укреплением международного статуса и мощи Государства Израиль. К сожалению, министерство финансов не оставило нам иного выбора, поскольку его действия наносят ущерб необходимым для успеха этой работы средствам и инструментам. Мы надеемся, что этот вопрос будет решен уже в самое ближайшее время», - отмечается в сообщении.

Причиной закрытия посольств стала забастовка рабочего комитета МИД и министерства обороны Израиля из-за того, что министерство финансов попыталось сократить расходы израильских дипломатов и представителей по всему миру и применить новые правила отчетности задним числом.

Свежее из этой рубрики
Правительство с Нацбанком играют в экономический пинг-понг, считают в мажилисе
Новости
Мажилис одобрил ратификацию соглашения о военном сотрудничестве с Турцией
Новости
В Генпрокуратуре отмечают снижение количества преступлений экстремистской и террористической направленности
Loading...
Просматриваемые
Новости
Несколько десятков человек пришли на акции протеста в столице и Алматы
Новости
В центре Алматы скопление силовиков
Новости
В Алматы уничтожают старую мозаику
Новости
В Алматы и столице полиция задерживает людей, направляющихся на протесты
Новости
В МВД рассказали, как ужесточат наказание за вождение автомобиля в нетрезвом виде
Новости
Токаев запретил строительство курорта «Кок-Жайлау»