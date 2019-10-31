ФРС США снизила базовую ставку третий раз подряд

Федеральная резервная система (ФРС) США третий раз подряд снизила базовую процентную ставку с 1,75-2% до 1,5-1,75%, пишет «Коммерсантъ» . До этого ставка понижалась в июле и сентябре. По прогнозу ожидалось дальнейшее снижение.

По данным ФРС, рынок труда остается устойчивым, а экономическая активность растет умеренными темпами. В среднем в последние месяцы стабильно росло число рабочих мест, уровень безработицы оставался низким, доходы домашних хозяйств растут невысокими темпами, а инвестиции в основной капитал и экспорт также остаются невысокими.

Также сообщается, что за последние 12 месяцев общий уровень инфляции и инфляции на отдельные товары опустился ниже 2%.