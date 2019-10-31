По прогнозу ожидалось дальнейшее снижение
  • 399
ФРС США снизила базовую ставку третий раз подряд
Фото AP

Федеральная резервная система (ФРС) США третий раз подряд снизила базовую процентную ставку с 1,75-2% до 1,5-1,75%, пишет «Коммерсантъ». До этого ставка понижалась в июле и сентябре. По прогнозу ожидалось дальнейшее снижение.

По данным ФРС, рынок труда остается устойчивым, а экономическая активность растет умеренными темпами. В среднем в последние месяцы стабильно росло число рабочих мест, уровень безработицы оставался низким, доходы домашних хозяйств растут невысокими темпами, а инвестиции в основной капитал и экспорт также остаются невысокими.

Также сообщается, что за последние 12 месяцев общий уровень инфляции и инфляции на отдельные товары опустился ниже 2%.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Наказывать чиновников за разницу между доходами и расходами предлагают в антикоррупционном ведомстве
Новости
Более 1 млрд тенге составил ущерб по делу о строительстве ЛРТ в столице
Новости
Руководители берут взятки из алчности, а простые специалисты – от безысходности, заявил Шпекбаев
Loading...
Просматриваемые
Новости
Несколько десятков человек пришли на акции протеста в столице и Алматы
Новости
В центре Алматы скопление силовиков
Новости
Запустить электрички в Талгар и Каскелен планируют власти Алматы
Новости
В Алматы уничтожают старую мозаику
Новости
В Алматы и столице полиция задерживает людей, направляющихся на протесты
Новости
В МВД рассказали, как ужесточат наказание за вождение автомобиля в нетрезвом виде