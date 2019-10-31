Токаев соболезнует в связи с гибелью людей при пожаре в пассажирском поезде в Пакистане

«От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю Вам, родным и близким погибших глубокие соболезнования, разделяю боль невосполнимой утраты. Вместе с тем желаю всем пострадавшим в этом ужасном происшествии скорейшего выздоровления и возвращения в круг семьи», - говорится в телеграмме, опубликованной на Акорде.

ЧП произошло в провинции Пенджаб на северо-востоке Пакистана. Поезд следовал из города Карачи в Равалпинди. По предварительным данным, взорвался газовый баллон, который использовался для приготовления пищи. Пламя охватило три вагона поезда, полностью их уничтожив. В результате погибли 73 человека, десятки пострадали. Министр железных дорог Пакистана Шейх Рашид заявил, что большинство погибли, когда пытались спрыгнуть с горящего поезда на ходу.