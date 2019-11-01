32 Telegram-чата по продаже наркотиков выявили в Казахстане

С апреля министерство внутренних дел совместно с министерством финансов проверили 1400 абонентов электронных платежных систем и выявили 32 Telegram-чата по продаже наркотиков с клиентской базой на 10 тыс. человек, сообщил в пятницу в ходе брифинга начальник департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Тлеген Маткенов.

«В отношении администраторов проводится оперативная работа. Взломано 5 сайтов, посредством которых распространялись синтетические наркотики. В результате они полностью потеряли функциональность и базу данных клиентов. В МВД России направлены запросы в отношении 230 российских номеров сотовой связи, использующихся на нашей территории для распространения наркотиков. На сегодня выявлено 262 уголовных правонарушения, связанных с оборотом синтетики (72 преступления), задержаны 85 граждан, изъято около 9 кг таких веществ. Это около 25 тыс. разовых доз, стоимость которых составляет свыше 80 млн тенге», - проинформировал Маткенов.

В целом же, по его информации, за 10 месяцев текущего года выявлено 1878 наркопреступлений, 1118 фактов сбыта и 323 – хранения наркотиков в особо крупном размере. Изъято 19,4 тонны наркотиков, в том числе 19 кг героина, 370 кг гашиша и 9 кг синтетических наркотиков. Ликвидирована деятельность 5 ОПГ. К уголовной ответственности привлекаются 5 лидеров и 32 их участника.

Вместе с тем он сообщил, что в МВД разработали поправки в Уголовный кодекс: ч.3 ст.297 (сбыт наркотиков) и ч.2 ст.299 (склонение к потреблению наркотиков) дополнить квалифицирующим признаком: «посредством электронных информационных ресурсов».

«За их совершение будет установлена уголовная ответственность в виде лишения свободы до 15 и 8 лет соответственно. Поправки включены в проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам совершенствования уголовного и уголовно-процессуального законодательства», который внесен в мажилис», - сообщи Маткенов.