Гуриев советует прислушиваться к популистам

«Популисты говорят о серьезных вызовах и проблемах, с которыми западные общества действительно не справляются, – сказал он в интервью Ekonomist.kz. – Наблюдается рост неравенства, особенно в англо-саксонских странах, предопределенный ошибками в экономической политике в ходе кризиса, и долгосрочными трендами, связанными с глобализацией и автоматизацией. Эти тренды приносят благо в первую очередь людям с высоким уровнем образования. Люди со средним уровнем образования остаются позади, это вызывает у них недовольство, и они голосуют за популистов».

Однако, когда популисты приходят к руководству страной, им не удается выполнить данные в ходе предвыборной кампании обещания.

«Популисты – это люди, которые задают правильные вопросы, но дают на них слишком упрощенные и неправильные ответы. И в этом заключается баланс: нужно слушать, о чем говорят популисты, и принимать реалистичные решения», – заключил эксперт.

Полная версия интервью Сергея Гуриева Ekonomist.kz будет опубликована на Youtube-канале проекта в понедельник, 4 ноября.

В ноябре этого года известный экономист выступит специальным гостем форума «Открытая экономика», который пройдет 8 ноября в Алматы. Гуриев прочитает лекцию о качестве институтов и их влиянии на экономический рост и неравенство, а также примет участие в дискуссии.

Организаторы OEF-2019 – Фонд Сорос-Казахстан и онлайн-проект Ekonomist.kz.

Форум «Открытая экономика» - это интерактивная площадка для обсуждения новых подходов к инклюзивному, устойчивому и долгосрочному экономическому развитию в Казахстане. Программа и дух форума направят усилия всех участников мероприятия на обсуждение путей для достижения инклюзивного, устойчивого и долгосрочного экономического развития. Vласть выступает информационным партнером форума.