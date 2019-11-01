В антимонопольном комитете заявляют, что это «максимум»
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На 6-7% повысится тариф на электроэнергию в Казахстане
фото Жанары Каримовой

Повышение тарифов по станциям незначительно отразится на потребителе. Об этом заявил председатель комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Асан Дарбаев.

«То, что было озвучено со стороны уполномоченных органов в части энергетики (министерство энергетики – V), среднее повышение тарифов по станциям составило где-то 15%, из 44 станций по 32 станциям повысилось. Это незначительно отразится на конечном потребителе», - цитирует Дарбаева агентство «Казинформ».

По его словам, максимально тариф повысится не более чем на 7%: «В конечном счете, на потребителе будет повышение в районе 6-7 %. Это – максимум. Большая часть субъектов по завершении определения тарифов будет обращаться в следующем году».

При этом глава комитета пообещал, что они будут «анализировать и смотреть обоснованность тарифов каждого субъекта». Он также уточнил, что новая тарифная ставка начнет действовать с 2021 года.

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