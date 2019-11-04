Адвокат столичных активистов заявил о давлении на него со стороны полиции

26 октября адвокат Толеген Шаиков взялся защищать человека, задержанного в столице по подозрению в участии в митинге. На следующий день его самого задержала полиция.

«27-го утром пришли сотрудники полиции, мельком показали удостоверение, выкрутили руки и бросили в «Ниву». Затем меня доставили в районный отдел полиции Алматинского района. Там на протяжении трех часов со мной не проводилось никаких следственных действий, только издевательства», - заявил Шаиков в ходе пресс-конференции в Казахстанском международном бюро по правам человека (КМБПЧ).

По его словам, «когда прошли КПП», его «завели в кабинет, где не было камер». Он попросил включить видеожетоны, но полицейские не стали этого делать. Шаиков также заявил, что затем люди в штатском дергали его за одежду, имитировали борцовские приемы и удары, снимали это на камеры и смеялись.

«Три с половиной часа это длилось, сотрудники заходили, никто не пресек. Ни один человек не сказал, что это незаконно», - сказал Шаиков.

Адвокат утверждает, что руководство РОПа тоже было в курсе издевательств: «Все руководство РОПа в курсе было, все заходили, смотрели, никто этого не пресек. Следователь, который вел дело, тоже был в курсе. Сотрудники шутили, снимали все на свои смартфоны, хватали за одежду, имитировали броски и удары».



Его адвокат Аманжол Мухамедьяров, по словам Шаикова, три раза звонил дежурному прокурору., и только после третьего звонка его отпустили.

«То есть в течение воскресенья со мной никаких следственных действий не провели. Кроме издевательств», - сказал Шаиков.



Сейчас Шаиков проходит в качестве свидетеля с правом на защиту в уголовном деле об угоне автомобиля. Машину нашли в 150 метрах от дома адвоката, а рядом с ней обнаружили его документ, который, по словам Шаикова, он ранее планировал использовать для растопки. Он считает, что бумагу могли выкрасть целенаправленно, чтобы подкинуть рядом с угнанной машиной. Шаиков подчеркнул, что все это дело нелепость, потому что у него есть две машины, и к угону еще одной он не может иметь отношения.

Статус свидетеля с правом на защиту ограничивает адвоката.

«В отношении меня есть обязательство явки. Это значит, что в случае нарушения этого обязательства в отношении меня будет применена более строгая мера пресечения. В случае перемены адреса проживания, я буду обязан поставить об этом в известность органы, ведущие уголовный процесс. Не могу отлучаться без разрешения органов досудебного расследования, прокурора до окончания дела в суде, должен являться по первому вызову. В любой момент меня могут вызвать. Если я захочу участвовать в процессе за пределами города Нур-Султан, меня могут отозвать и допросить. Это препятствование моей адвокатской деятельности»,- сказал Шаиков.

Сейчас адвокат опасается за безопасность своей семьи. Он заявил о давлении на его жену, к которой на улице подошли с оскорблениями.

«В отношении меня это не в первый раз. В 2015 году сотрудники КНБ подавали документы на лишение меня лицензии в мою коллегию, но тогда я получил только предупреждение. Меня обвинили в том, что я зашел в следственный изолятор КНБ к своему подзащитному и просил его отказаться от признательных показаний», - сказал Шаиков.



Заметим, что Шаиков часто работает pro bono, бесплатно защищая гражданских активистов, в том числе задержанных после митингов.

Коллега Шаикова Гульнара Жуаспаева считает, что жесткие меры, применяемые властями к митингующим, теперь могут начать применять и в отношении адвокатов.

«Это недопустимо, - подчеркнула Жуаспаева, - Мы считаем, что этот прецедент может повториться. На примере дела Шаикова, я хотела бы обратиться к министру МВД, чтобы они разъяснили, что у адвокатов особый статус, это процессуальное лицо, в отношении нас нельзя применять такие методы. Мы не подаем в суд на полицейских, оспаривая их каждое действие в отношении адвокатов, только потому что у нас нет времени. Есть видеоролики, где меня не пускают в суд, в полицию, наносят телесные повреждения».



Правозащитница Бахытжан Торегожина считает, что случай с Шаиковым – это тревожный сигнал для всего адвокатского сообщества.

«Сейчас надо отстоять Толегена, - сказала Торегожина, - если мы позволим нашему не совсем демократическому государству осудить Толегена, это будет камень в адрес всех адвокатов, потому что, не защитив одного, под угрозой окажутся все».

Примечательно, что все это происходит на фоне обещаний властей либерализировать законодательство о митингах. Касым-Жомарт Токаев в своем первом послании в качестве президента, озвученном в начале сентября, заявил, что «если мирные акции не преследуют цель нарушения закона и покоя граждан, то нужно идти навстречу и давать разрешение на их проведение». Позже в том же месяце состоялось заседание общественного совета Алматы, во время которого директор КМБПЧ Евгений Жовтис представил свой проект закона «О порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций». Среди пунктов законопроекта значились: уведомление, а не заявка на разрешение о проведении мирных собраний; определение форм мирных собраний; взаимодействие правоохранительных органов и организаторов мирных собраний; ответственность, которую могут понести организаторы мирных собраний, не соблюдающих законодательство. Политолог и член НСОД Андрей Чеботарев тогда подчеркнул необходимость исключить возможность отказа в проведении митинга. «Должно быть только уведомление с условием обеспечения общественно порядка организаторами мирных собраний», - отмечал он. В начале октября проект закона, основанный на предложениях Жовтиса, был озвучен на заседании НСОД.

К гуманизации в отношении митингующих в сентябре призвали и в ООН.

«В Казахстане волна мирных протестов, начиная с марта, привела к задержаниям более чем 4 тыс. человек. Я отмечаю некоторые сигналы растущей терпимости со стороны должностных лиц к мирным собраниям и призываю к тому, чтобы недавно созданный Национальный совет общественного доверия (НСОД) включил в себя те группы гражданского общества, которые призывают к большим гражданским, политическим, экономическим и социальным правам. Продолжающееся содержание под стражей заключенных по политическим причинам и фактический запрет оппозиционных собраний не являются благоприятными для истинного и открытого диалога», - отмечала верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.