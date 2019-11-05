Население столицы растет вдвое быстрее, чем население других городов-миллионников

К 1 сентября численность населения Казахстана составила 18 570 тыс. человек, увеличившись с начала года на 0,95%, говорится в информации комитета по статистике министерства национальной экономики страны.

Самые высокие темпы роста населения в столице (+4,03%), Алматы (+2,29%), Мангистауской области (+2,26%), , Шымкенте (+1,94%), Туркестанской (+1,39%) и Атырауской (+1,31%) областях. Население столицы, таким образом, растет практически вдвое быстрее, чем население других городов-миллионников.

За первые семь месяцев 2019 года рост населения отмечался в 11 из 17 регионов Казахстана. В шести регионах страны продолжает отмечаться спад населения. Быстрее всего убывает население Северо-Казахстанской области – здесь отмечено снижение на 0,76%.

В 13 из 17 регионов Казахстана продолжается миграционный отток. Миграционный прирост населения по-прежнему отмечается только в Мангистауской области, Шымкенте, Алматы и столице.

Городское население страны в целом выросло на 1,31% до 10 838 тыс. человек, сельское население выросло на 0,46% - до 7 733 тыс. человек. Доля городского населения в Казахстане составляет 58,4%, доля сельского населения - 41,6%.